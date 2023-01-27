Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 27.01.2023, 23:49
Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekipleriyle karadan müdahale ediliyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.
Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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