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Alanya'da çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın söndürülürken yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü.

Yurt Haberleri 18.09.2022, 15:44
Alanya'da çıkan yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı zarar gördü

Avsallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Havadan 2 helikopterle, karadan ise 3 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: AA
#Antalya #Alanya #orman yangını
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