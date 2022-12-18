Aksaray-Konya kara yolunda görüş mesafesi iyice düştü
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Yurt Haberleri 18.12.2022, 19:19
Özellikle Sultanhanı ilçesi civarında yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Akşam üzeri etkisini arttıran sisin sabah saatlerine kadar sürmesi beklenirken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli ve yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA
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