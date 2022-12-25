Akdeniz'de fırtına
Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor.
Yurt Haberleri 25.12.2022, 18:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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