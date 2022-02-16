Aile Sağlığı Merkezi'nde hırsızlık
Gaziantep'te Aile Sağlığı Merkezi'ne gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin merkezdeki elektronik malzeme ve bazı tıbbi cihazları çaldığı belirlendi.
Yurt Haberleri 16.02.2022, 21:28
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki 31. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin merkezdeki elektronik malzeme ve bazı tıbbi cihazları çaldığı belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı, ilgililerin ifadesine başvurdu.
Ekiplerin zanlıların yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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