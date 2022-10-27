Ahşap kaşık ve çatal fabrikasındaki yangın söndürüldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek kullanımlık ahşap kaşık ve çatal üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Yurt Haberleri 27.10.2022, 21:06
D-100 kara yolu Bediltahirbey Mahallesi mevkisinde tek kullanımlık ahşap kaşık ve çatal üretimi yapan fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sakarya itfaiyesinin 8 ekip 25 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında, kazan dairesi ile fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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