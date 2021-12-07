Ağrı’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi iyice düştü
Ağrı’da yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Yurt Haberleri 07.12.2021, 00:04
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, akşam üzeri etkisini artırdı.
Özellikle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde yoğunluk gösteren sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü kentte, Ağrı-İran, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-Van kara yolu ile caddelerdeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler, söz konusu kara yollarında ve caddelerde araç farlarını yakarak düşük hızda ilerlemeye çalıştı.
Sürücülerden Harun Polat, AA muhabirine, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin çok düştüğünü ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Kaynak: AA
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