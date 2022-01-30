Ağrı'da şelale dondu

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu ile Yıldız köyü arasındaki vadide bulunan şelale, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İlkbaharda yüksek rakımlı dağlardan gelen kar sularıyla beslenip coşkuyla akan ve çevresinde rengarenk çiçekler açan şelale, kışın da çevresini kaplayan kar örtüsüyle büyülüyor.

Karla kaplı dağlar arasında yaklaşık 5 metre yüksekten akan şelale, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulmasıyla buzla kaplandı.

Eşsiz manzaraya sahip şelale, drone ile görüntülendi.

Vatandaşlardan Hacı Yaşar, AA muhabirine, şelalenin saklı bir güzellik olduğunu ve tanıtılması gerektiğini söyledi.

İlkbaharda vatandaşların bölgeye piknik yapmaya geldiğini belirten Yaşar, "Şelalemiz çok güzel. Özellikle mayıs aylarında su fazla akıyor. Kışın tamamen buz tutuyor. Köye yaklaşık 1 kilometre uzak olduğu için kışın gitmek zor ama sıcak havalarda gelenler oluyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.