Afyon'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Yurt Haberleri 13.04.2022, 13:21
Lütfü Işık idaresindeki otomobil, Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Gökçealan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Ali Yıldız, Döne Işık ve Sabire Şahin yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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