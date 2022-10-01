Adıyaman'da orman yangını
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekipler tarafından müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 01.10.2022, 10:08
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.
Kaynak: AA
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