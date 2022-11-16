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Adıyaman'da kuduz paniği: İki mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespit edilmesi üzerine 2 mahalle karantinaya alındı.

Yurt Haberleri 16.11.2022, 01:15
Adıyaman'da kuduz paniği: İki mahalle karantinaya alındı

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi.

11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi.

Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.

Kaynak: AA
#adıyaman #Kuduz #Karantina
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