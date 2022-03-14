Adıyaman'da korkutan deprem!

AFAD verilerine göre Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kandilli verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre, Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü.