banner38

Adıyaman'da iki grup arasında kavga

Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Yurt Haberleri 20.08.2022, 20:41
Adıyaman'da iki grup arasında kavga

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
#adıyaman #Kavga
Yorumlar (0)
banner35
26
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 3 6
4. Gaziantep FK 3 5
5. Fenerbahçe 2 4
6. Başakşehir 2 4
7. Alanyaspor 2 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Giresunspor 3 4
10. Antalyaspor 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Hatayspor 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Sivasspor 2 1
17. Kasımpaşa 3 1
18. Karagümrük 1 0
19. İstanbulspor 2 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 2 6
2. Gençlerbirliği 2 4
3. Bodrumspor 1 3
4. Bandırmaspor 1 3
5. Samsunspor 2 3
6. Göztepe 1 3
7. Boluspor 2 3
8. Altınordu 1 1
9. Adanaspor 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Rizespor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Tuzlaspor 2 1
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. Tottenham 3 7
3. M.City 2 6
4. Fulham 3 5
5. Brentford 3 4
6. Newcastle 2 4
7. Leeds United 2 4
8. Chelsea 2 4
9. Brighton 2 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Nottingham Forest 3 4
12. Southampton 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. Bournemouth 3 3
15. Liverpool 2 2
16. Everton 3 1
17. Wolverhampton Wanderers 3 1
18. Leicester City 3 1
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Osasuna 2 6
2. Rayo Vallecano 2 4
3. Atletico Madrid 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Villarreal 1 3
6. Real Madrid 1 3
7. Real Sociedad 1 3
8. Valencia 1 3
9. Celta Vigo 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Sevilla 2 1
14. Espanyol 2 1
15. Real Valladolid 2 1
16. Almeria 1 0
17. Girona 1 0
18. Cadiz 2 0
19. Elche 1 0
20. Getafe 1 0
banner23