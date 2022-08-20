Adıyaman'da iki grup arasında kavga

Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.