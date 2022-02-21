Adıyaman'da 482 ev karantinaya alındı
Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, şehirde 482 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Yurt Haberleri 21.02.2022, 12:26
Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 482 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 482 ev karantinaya alındı.
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