Adıyaman'da 3 köy karantinaya alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 3 köy, kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı.
Yurt Haberleri 25.12.2022, 18:15
Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak'ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.
Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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