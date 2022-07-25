Adapazarın'da orman yangını
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Yurt Haberleri 25.07.2022, 16:52
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.
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