Adana siste kayboldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
Adana'da sabah saatlerinde etkili olan sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Yurt Haberleri 03.11.2021, 12:18
Adana'da gece yağışların etkisiyle soğuyan hava, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı.
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürerek trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.
Görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düşerken, sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi.
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