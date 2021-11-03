Adana siste kayboldu: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Adana'da gece yağışların etkisiyle soğuyan hava, sabah saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürerek trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi bazı bölgelerde 5 metreye kadar düşerken, sürücüler oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp, sis farlarını yakarak trafikte ilerledi.