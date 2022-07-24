Adana'daki orman yangını kontrol altında
Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının karadan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi.
Yurt Haberleri 24.07.2022, 09:04
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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