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Adana'daki orman yangını kontrol altında

Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 30.08.2022, 13:21 30.08.2022, 13:24
Adana'daki orman yangını kontrol altında

Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

#Adana #orman yangını
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