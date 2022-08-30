Adana'daki orman yangını kontrol altında

Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.