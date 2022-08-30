Adana'daki orman yangını kontrol altında
Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 30.08.2022, 13:21 30.08.2022, 13:24
Dölekli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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