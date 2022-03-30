Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yurt Haberleri 30.03.2022, 10:02
Adana'da bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli buldukları otomobili durdurdu. Eğitimli köpeğin tepki verdiği aracın arka tamponunda yapılan aramada, 4 kilo 700 gram esrar bulundu.
Polis ekipleri, araçtaki V.D. (37) ve teyzesi Z.D'yi (51) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.D. tutuklandı, Z.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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