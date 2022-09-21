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Adana'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kozan ilçesinde traktörün yol kenarına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Yurt Haberleri 21.09.2022, 07:45
Adana'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Cahit B. yönetimindeki 01 RR 838 plakalı traktör, Düzağaç Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu konumunda bulunan Ferhat Şahbaz'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Cahit B. de sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine sevkedildi.

Şahbaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

#Adana #kaza
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