Adana'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 6 silah ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 11.10.2022, 18:28
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde iki şüphelinin yanındaki poşette ruhsatsız 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan iki zanlının ikametlerinde de arama yapıldı.
Şüphelilerden birinin çiftlik evinde, ruhsatsız av tüfeği, 10 mermi, 12 şarjör ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.
Kaynak: AA
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