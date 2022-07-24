Adana'da orman yangını
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangına karadan müdahale ediliyor.
Yurt Haberleri 24.07.2022, 01:29
Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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