Adana'da makaron operasyonu
Adana polisi, düzenlediği operasyonla 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi.
Yurt Haberleri 01.04.2022, 10:40
Adana'da 8 milyon 950 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda ve Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Depoda ve kamyonda arama yapan polis, 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan depoya operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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