Adana'da korkutan deprem!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak duyurdu.
Yurt Haberleri 19.01.2022, 10:11 19.01.2022, 10:26
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadıAFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adana’nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.59'da oldu. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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