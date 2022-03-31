Adana'da kara yolunda göçük oluştu
Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan Adana'nın Pozantı ilçesindeki kara yolunda göçük meydana geldi.
Yurt Haberleri 31.03.2022, 12:45
Adana'nın Pozantı ilçesinde kara yolunda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Adana-Niğde kara yolunun Fındıklı Mahallesi mevkisinde göçük meydana geldi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan asfalt yolda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Pozantı'dan Niğde yönüne ulaşım ise Fındıklı Mahallesi içinden geçen yoldan sağlanıyor.
Kaynak: AA
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