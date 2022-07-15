Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda 6 noktada çıkan yangın yapılan müdahaleler sonucunda söndürüldü.
Yurt Haberleri 15.07.2022, 11:03
İlçe merkezine bağlı Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanda kısa aralıklarla 6 noktada gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar, kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili araştırma başlattı.
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