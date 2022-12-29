Adana'da bir göçmen kaçakçısı tutuklandı
Adana'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan bir göçmen kaçakçısı için tutuklama kararı verildi.
Yurt Haberleri 29.12.2022, 18:27
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Ekipler, bu kişilerin ülkeye girişiyle ilgili bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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