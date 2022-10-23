900 saka kuşunu Suriye'ye götürecekti
Kilis'te Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye saka kuşu götürmek isteyen kişiye yüklü miktarda para cezası verildi.
Yurt Haberleri 23.10.2022, 19:02
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gümrük kapısında Türkiye'den Suriye'ye giden kişinin aracında yapılan kontrollerde nesli tükenmekte olan 900 saka kuşu ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için A.K'ye 1 milyon 170 bin tazminat, 3 bin 734 lira idari para cezası uyguladı.
Kuşlar, ekiplerce doğaya bırakıldı.
Şüpheli A.K. hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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