81 kişiyi enkaz altından kurtaran kahramanlar alkışlarla karşılandı

Depremlerin hemen ardından bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye arama kurtarma ile Erzurum Arama ve Kurtarma (ERAKUT) ekibi, Antakya'da çalışmalara katıldı.

Bölgedeki diğer ekiplerle 12 gün boyunca gece gündüz koordineli çalışarak enkaz altındaki 81 kişiyi kurtaran Erzurum ekibi, enkazda buldukları değerli eşya ve paraların kimini sahiplerine, kimini ise yetkililere teslim etti.

Antakya'ya gelen diğer ekip arkadaşlarıyla görev değişimi yapan ve kente dönen 17 arama kurtarma personeli, Erzurum'daki mesai arkadaşları ve ailelerinin alkışlarıyla karşılandı.

ERAKUT ekibinden ve belediyenin sivil savunma uzmanı Mustafa Zan, AA muhabirine, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla itfaiye arama kurtarma ve ERAKUT ekipleri olarak Hatay'a gittiklerini söyledi.

Antakya ilçesinin Ekinci Mahallesi'ndeki 13 katlı Rönesans Rezidans Sitesi'nin enkazı ve çevresinde yoğun çalışma yaptıklarını belirten Zan, "ERAKUT ve itfaiye ekibi olarak 3 mahalle ile yaklaşık 8 enkaza müdahale ettik. Enkaz altından biz 41, itfaiye arama kurtarma ise 40 vatandaşımızı canlı olarak çıkardı." dedi.

Depremzedelerin yardım çağrılarına koordinasyon içinde yetişmeye çalıştıklarını anlatan Zan, "Canlı bulduklarımızı enkazdan çıkarmanın sevinci, hüznü, gururu, manevi duygusu çok fazlaydı. Dört gün boyunca hiç uyumadık. Dördüncü günün sonunda 8 yaşındaki Ege kardeşimizi canlı kurtardık." diye konuştu.

"Kurtardıklarımızı düşünerek psikolojimizi iyi tuttuk"

Arama kurtarma sırasında unutulmayacak anlara tanıklık ettiklerini dile getiren Zan, şöyle devam etti:

"Canlı olarak enkaz altındaki birinin elini tuttum ve tam kurtaracağımız an artçı deprem oldu ve o kişi enkazdan daha aşağıya gömüldü. O esnada ekip olarak çok derin sarsıntı yaşadık. Yine enkazdan vefat eden 4 kişilik aileyi birbirlerine sarılı halde çıkardığımızda ekip olarak çok etkilendik ama kurtardıklarımızı düşünerek psikolojimizi iyi tuttuk."

İtfaiye ekibinden Yücel Küçük ise olay yerine ilk giden Erzurum ekibi olarak, Antakya'da enkazdan vatandaşları çıkarıp yaralılara müdahale ettiklerini söyledi.

Küçük, "Bölgede insanların bağırışları, yardım çığlıklarını duyunca hemen kurtarma çalışmalarına başladık. Bazı insanlar yakınlarını kurtarmaya çalışıyor ve bizden yardım istiyordu. Kendi canımızdan vazgeçmiştik, kurtardığımız canların mutluluğu kelimelerle anlatılamaz." ifadelerini kullandı.

Enkazdan çıkarmaya çalıştıkları sırada 9 yaşındaki Ravza ile yaptığı sohbeti ve onu teselli ettiği anları unutamadığını ifade eden Küçük, devam eden artçı depremlere rağmen can kurtarmaya çalıştıklarını vurguladı.

ERAKUT ekibinden Zübeyir Kırkpınar ise kurtardıkları canlar sayesinde yorgunluklarının kalmadığını ancak enkazdan cesetlerin çıkarılmasıyla hüzne boğulduklarını belirterek kurtardıkları insanlarla moral bulduklarını anlattı.

Hatay, Malatya ve Adıyaman'da çalıştılar

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da Hatay'a mobil mutfak, Malatya'ya sahra mutfağı ve fırın desteği verildiğini, Adıyaman’da ise kanalizasyon, inşaat, temizlik ekipleri ile deprem bölgeleri için seferber olduklarını belirtti.

Aynalı, "Hatay’da arama kurtarma ekibi dışında içme suyu, kanalizasyon ekibi var. Depremin ilk gününden beri 3 ilde yoğun çalışıyor, mezar ve defin işlemlerini de 10 ilde yapıyoruz. Belediye Başkanımız alanda ve Adıyaman’da koordinasyonu sağlıyor." dedi.