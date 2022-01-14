7 kişi motosiklete bağlı römorka bindi
Aksaray'da motosiklet ve arkasındaki römorkta 7 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.
Yurt Haberleri 14.01.2022, 10:22
Somuncu Baba Cami ve Külliyesi önünde motosiklet ve römorkuna binen 7 kişi, şehir merkezine doğru hareket etti.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, kasksız şekilde motosikleti süren kişi ve arkasında oturanların rahat tavırları dikkati çekti.
Motosiklet sürücüsü ve beraberindekiler, tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti.
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