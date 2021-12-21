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7 ilde bin 36 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Düşen sıcaklıklarla birlikte yurdun birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sivas, Bilecik, Adıyaman, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 1036 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yurt Haberleri 21.12.2021, 10:43 21.12.2021, 10:48
7 ilde bin 36 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından 176 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik

Bilecik'te de dün gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası, Bozüyük ilçesinde 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personelden oluşan 20 ekip, kapalı yolların açılması için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ardından, yolu kapalı olan yerleşim birimlerine öğle saatlerinden itibaren yeniden ulaşım sağlanacağı bildirildi.

Adıyaman

Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden beri etkili olan kar yağışı sürüyor.

Kar nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 4 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 347 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezi ile 10 ilçedeki 149 mahalle ve 198 mezrada vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 250 araç ve 650 personelle geceden itibaren çalışmalara başladı.

Cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yaptı.

Mahalle yollarında mahsur kalan vatandaşların yardımına koşan ekipler, kara saplanan araçları kurtararak yola devam etmelerini sağladı.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kardan dolayı kapanan 159 yerleşim birimine ulaşımın sağlanabilmesi için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. Esnaf ve vatandaşlar da ev ve iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Yentür, kısa zamanda tüm yolları açmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklar da kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yüksek yerleşim yerlerinde yağışın etkili olduğunu belirterek, ekiplerin kapalı yolların açılması için çaba gösterdiğini aktardı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

#kar #ulaşım #hava durumu #türkiye
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