662 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 400 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun karın devam ettiği Van-Bahçesaray kara yolu da çığ tehlikesine karşı dün akşamdan bu yana kapalı tutuluyor. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden geçen alternatif yoldan sağlanıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolu Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 196 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çaba sarf ediyor.

Çarşı merkezinde biriken karları iş makineleriyle kamyonlara doldurarak kentin dışına taşıyan belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar kürüme çalışmalarına devam ediyor.

- Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle Muş genelinde 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Muş Belediyesi, cadde ve sokaklarla tuzlama çalışması yürütüyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kent genelinde 43 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kar yağışının ardından yüksek kesimler ve kent merkezi beyaza büründü.