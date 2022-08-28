50 klasik otomobilden özel konvoy

Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin açılışının ardından yaklaşık 50 klasik otomobil tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Selçuklu ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayan konvoy, Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde sona erdi.

Dernek Başkanı Muammer Deveci, gazetecilere, Konya'da klasik otomobil merakının çok fazla olduğunu söyledi.

Bu altyapının çok eskiye dayandığını ifade eden Deveci, "Biz de arkadaşlarımızı bir dernek çatısı altında buluşturduk. Açılışımızı yaptıktan sonra da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konvoy oluşturarak bayramı bu şekilde kutlamaya karar verdik." diye konuştu.