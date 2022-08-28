50 klasik otomobilden özel konvoy
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik otomobiller Konya'da şehir turu attı.
Yurt Haberleri 28.08.2022, 19:15
Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin açılışının ardından yaklaşık 50 klasik otomobil tutkunu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Selçuklu ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden başlayan konvoy, Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde sona erdi.
Dernek Başkanı Muammer Deveci, gazetecilere, Konya'da klasik otomobil merakının çok fazla olduğunu söyledi.
Bu altyapının çok eskiye dayandığını ifade eden Deveci, "Biz de arkadaşlarımızı bir dernek çatısı altında buluşturduk. Açılışımızı yaptıktan sonra da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konvoy oluşturarak bayramı bu şekilde kutlamaya karar verdik." diye konuştu.
Kaynak: AA
33
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|3
|5
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|2
|4
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|3
|3
|11. Erzurumspor
|3
|3
|12. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0