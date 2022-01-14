5 yıldızlı otelde yangın
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin atölye ve teknik ofislerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yurt Haberleri 14.01.2022, 10:22
Belek Turizm Merkezi'nde gece saatlerinde bir otelin atölye ve teknik ofislerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik yoğun çalışmayla söndürüldü.
Atölye deposunun kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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