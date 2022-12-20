5 kilo uyuşturucuyu çalılığa gizlemişler
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında çalılık alana gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yurt Haberleri 20.12.2022, 00:49
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında icra edilen arazi aramasında çalılık alana gizlenmiş bir çanta içinde yaklaşık 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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