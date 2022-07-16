4 katlı yat "Aviva" Bodrum'da

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yata, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.

Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.