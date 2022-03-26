4 ilde 152 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar nedeniyle 152 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Bölge illerinde etkili olan olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 51 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yolların açılması için çalışmaya devam ediyor.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 49 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme çalışması yürüttü.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 32 köy yolunun kapandığını söyledi.
Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması amacıyla çaba sarf ettiklerini belirtti.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 20 yerleşim yeri yolunun kapandığını, söz konusu yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.
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