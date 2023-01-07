30 ton balık saatler içerisinde tüketildi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üçüncüsü düzenlenen palamut festivalinde 30 ton balık dağıtıldı. Balıklara ilgi yoğun oldu.
Yurt Haberleri 07.01.2023, 19:37
Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda gerçekleştirilen festivale çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösterildi.
Palamutlar, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere, 30 bin palamut pişirdiklerini söyledi.
Yoğun ilgiden memnun kaldığını belirten Yanmaz, "Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlere teşekkür ediyorum." dedi.
Balık ikramının ardından sanatçı Resul Dindar sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık, Dindar'ın söylediği şarkılarla eğlendi.
Kaynak: AA
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