3 yeni orman işletme müdürlüğü kuruluyor
Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eflani ve Ovacık Orman İşletme Müdürlükleri kurulacak.
Yurt Haberleri 28.07.2022, 08:15
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 3 orman işletme müdürlüğü kurulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Eflani ve Ovacık Orman İşletme Müdürlükleri kurulmasına karar verildi.
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