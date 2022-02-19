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3 ilde 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Yurt Haberleri 19.02.2022, 13:25
3 ilde 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 mahalle ile mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 15, Bitlis'te ise 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idareleri ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

#kar #doğu anadolu #ulaşım
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