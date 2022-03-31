20 kilometre kaçabildi
Bursa'da bir sürücü, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 20 kilometre kaçan sürücünün 3 suçtan arandığı tespit edildi.
Bursa'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille yaklaşık 20 kilometre kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda devriyeye çıkan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 16 RAM 91 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi.
Sürücü, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekipler, güzergahtaki kavşaklarda ve bazı sokaklarda önlem aldı.
Polis ekipleri, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili Vakıf Mahallesi'nde durdurdu.
Gözaltına alınan sürücü Ünal Y'nin (32) 3 suçtan arandığı tespit edildi.
Otoparka çekilen araçta yapılan detaylı aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 9 bin 500 lira, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünal Y, adliyeye sevk edildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19