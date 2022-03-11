2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aydın’da 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 11.03.2022, 23:33
Aydın'da düzenlenen operasyonda iki ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda tank içinde atık yağ ile kimyasal madde karıştırılarak elde edilen iki ton kaçak yakıt bulundu.
Şüphelilerin kaçak yakıtı piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirtildi.
Gözaltına alınan Ü.A. ve G.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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