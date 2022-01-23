2 ilde engelli ve hamile çalışanlar idari izinli sayıldı
Bilecik'te ve Eskişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamileler idari izinli sayılacak.
Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü duyuruldu.
Açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz kar yağışı ve buzlanma nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadesi kullanıldı.
Bir izin kararı da Eskişehir'den
Eskişehir'de devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak il genelinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre ilimiz genelinde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 24 Ocak'ta idari izinli sayılacaktır." denildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|22
|43
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|22
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|19
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|19
|36
|7. Arsenal
|20
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|21
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|22
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Celta Vigo
|22
|27
|12. Espanyol
|22
|27
|13. Osasuna
|22
|26
|14. Granada
|22
|25
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11