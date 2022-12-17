17 kilo 576 gram uyuşturucu bulunan tırın şoförü tutuklandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 17 kilo 576 gram uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.
Yurt Haberleri 17.12.2022, 20:49
İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren M.Y.D'nin kullandığı tır, işlemlerin ardından şüphe ve risk kriteri çerçevesince x-ray tarama cihazına sevk edildi.
Tır burada yapılan kontroller sonrasında, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne ait arama hangarına getirildi.
Narkotik dedektör köpeklerinin çekici kısmına yoğunlaşması üzerine ekiplerce yapılan aramalarda, tekerleklerin çamurluklarına gizlenmiş 92 paket halinde 17 kilo 576 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İran uyruklu şoför M.Y.D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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