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15 Ekim'de feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yurt Haberleri 13.10.2022, 22:43
15 Ekim'de feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Ekim Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Kaynak: AA
#Gökçeada #Feribot #fırtına
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