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10 yaşındaki Mahra Melin'e acı dolu veda

Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin'in cenazesi gözyaşları içinde defnedildi.

Yurt Haberleri 29.03.2022, 19:14
10 yaşındaki Mahra Melin'e acı dolu veda

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.

Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi. Cenaze, önce evin önüne götürülerek, helallik istendi.

Ardından Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu." diye ağladı. Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da "Bırakma bizi kuzum." diye ağıt yaktı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, baba Murat Pınar'ın kızı için yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, Mahra isminin baş harflerinden oluşan şiir ve paylaşımlar duygulandırdı.

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.

Baba Murat Pınar: Başka çocukların ölmemesi için mücadele edeceğim

Taziyeleri kabul eden baba Murat Pınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zor durumda olduğunu ve zor konuşabileceğini belirterek, kızını toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

"İnşallah bundan sonra başka çocukları bu şekilde toprağa vermeyeceğiz. Onun için elimden gelen her türlü mücadeleyi vereceğim. Dava süreçlerimiz olacak. Gerekli olan her kurumu, herkesi dava ettik. Onların sonucunu beklerken de biz bu başıboş sokak köpekleri için gerekli olan çalışmayı yapacağız." diyen Pınar, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik yetkililerine de ilettiğini anlattı.

Çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar hepimizin çocuğu. Sizin de çocuğunuz, devletin çocukları. Bu sorunu çözmek sizin boynunuzun borcu dedik. Ne yapacaklar göreceğiz. Ama ben asla bugüne kadar susmadığım gibi bundan sonra da susmayacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Benim yanında olmamı isteyen herkesin yanında olacağım. Herkese destek vermeye çalışacağım."

"Kızım gerçekten bir melekti"

Ölüm raporunun çıktığına değinen Pınar, beynin vücuda hükmetmemesinden kaynaklı kızını kaybettiklerini ifade etti.

Kızının ölümünden iki saat önce aile fertlerinin vedalaşabilmesi için doktorların özel bir çaba harcadığını vurgulayan Pınar, şöyle devam etti:

"Biz vedalaşalım diye yaşatmaya çalıştılar. 'Herkes gelsin, vedalaşmak isteyen vedalaşsın' dedi doktorlarımız, teşekkür ederim. Birçok kişi vedalaştı kızımla. Birçok kişi de yetişemedi, kızımın gücü yetmedi. Tansiyonu en son altı ikiye düşmüştü. Sonra da kaybettik. 45 dakika kalp masajıyla geri getirmeye çalıştılar ama olmadı. Kızım gerçekten bir melekti rabbime bir melek daha lazımmış, onu görevlendirdi."

Kaza günü motosikletle kızının yanına geldiğinde Mahra Melin'in, "Babacığım ölmeyeceğim değil mi" diye sorduğunu anlatan Pınar, "Hayır demiştik. 'Tabii ki iyileşeceksin' demiştik ama başaramadık. Koruyamadım kızımı, diğer evlatları koruyacağım." dedi.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
#mahra melin pınar #Antalya
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