banner38

Yumurtaya yüzde 50 zam geldi

Genel 19.07.2022, 09:17
Yumurtaya yüzde 50 zam geldi
1/8

Yazla birlikte tüketim azaldığı için fiyatların gerilediği yumurtaya artan yem, nakliye ve enerji maliyetlerinden dolayı yüzde 50'nin üzerinde zam geldi.