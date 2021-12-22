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22.12.2021, 23:00

Yönetimin iflası

Cüneyt Kaşeler

Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe maça,"kendisiyle devam edilmesinin riskli olacağı" diye yolladığı Emre Belözoğlu'nun on biri ile çıktı. Aynı Emre Belözoğlu dün aldığı galibiyetle ligde en çabuk on beş galibiyete ulaşan teknik direktör oldu. Maçı izlerken kafamda deli sorular: "Zeki Murat Göle şimdi kaçıncı teknik direktör oldu Ali Koç döneminde?", "İkinci kez bu göreve geldiği için iki kez mi sayılmalı? Yoksa kendisi yönetim tarafından asıl hoca olarak değerlendirilmiyor ve dolayısıyla hocadan saymıyor mu?", "Madem herkes Fenerbahçe böyle oynasın istiyordu da neden futbolcular Emre hoca kalsın diye başkanla konuşmamış zamanında?" Ya da Mesut Özil başkana hangi hocanın gelmesini istediğini sene başında neden söylemedi acaba. Maçın teknik analizi Karagümrük dokuz kişi kalana kadar yapılabilir. O bölümde de Karagümrük özellikle Sangare'nin tarafından etkili oldu. Sangare ilk yarının yirmi dördüncü dakikasında ofsaytı bozdu ama orada Kim kademeye girip golü önledi. Otuz birinci dakikada ise Pesiç yine Nazım'ın bozduğu ofsayttan faydalanıp en iyi yaptığı işi yaptı ve golünü attı. 

İkinci yarı dokuz kişi oynayan ekibe gol atamadı Fenerbahçe. Vitor Pereira'nın forma şansı vermediği İrfan ve Pelkas'ın formunu da gördük. Pereira varken " Ben bu kadroyu dörtlü oynatır şampiyon yaparım" diyenler ne düşünüyor acaba. Mesela Pereira takıntılı olduğu için Burak Kapacak yoktu madem, neden bu akşam rakip dokuz kişiyken düşünülmedi? 

Neyse, teknik analize bence gerek yok, bu yönetim bugüne kadar yanlış olduğunu düşündüğü her şeyi değiştirdi, değişmeyen tek şey kendileri kaldı. Beşiktaş maçında taraftarlar "Ali Koç istifa" diye bağırınca ışıkları kapatıp polisten yardım alınca zaten yönetimle taraftarın arasındaki son bağ da koptu. Bu stada o kadar polis en son 12 Mayıs günü girmişti. Ve o gün sahada olayları sakinleştirmeye çalışanlardan biri de sayın Ali Koç idi. Kulüp üyeleri  Ali Koç'u Aziz Yıldırım'ın yerine seçerken öncelik şampiyonluk değildi. Kurumsallık, şeffaf ve rasyonel yönetim arzusuydu bu değişimin asıl motivasyonu. Yirmi yılda altı şampiyonluk yaşamış eski yönetimin hatalarına hiç şampiyonluk yaşamadan dört yılda ulaşmak maalesef çok büyük başarısızlık.

Fenerbahçe bu akşam kazansa da bu mevcut durum değişmeyecekti. Fenerbahçe tüm branşlarda kötü yönetiliyor. Fenerbahçe'yi yönetenlerin mevcut durumu düzelteceğine dair güven de kalmadı. Bu mevcut yönetimin iflasıdır maalesef. Bence bu noktadan sonra daha fazla bağlayıcı karar almadan yönetimin olağanüstü seçim kararı alması daha mantıklı olacaktır. Çünkü gelecek yeni teknik direktör, yeni oyuncuların getireceği yeni maddi yüklere değil, toptan bir zihniyet değişimine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.

Unutmadan bu sezon taraftar hiç "Pereira istifa" diye bağırmadı, "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" diye bağırdı.

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