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Röportaj
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
Spor
22.12.2021, 18:05
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Her teknik direktör arayışında ilk akla gelen isim olan Yılmaz Vural, Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği büyük ilgiye bir mesajla cevap verdi.
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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
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#vefat
#abd
#Dolar
#Rıdvan Dilmen
#Trabzonspor
#Galatasaray
#kışlık kıyafet
#Adana Demirspor
#Boşanma
#Bursaspor
#koronavirüs
#peron
#UEFA Avrupa Ligi
#Vedat Muriqi
#fenerbahçe
#GS
#final
#Makine İhracatçıları Birliği
#murat yılmaz
#eş
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