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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Spor 22.12.2021, 18:05
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
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Her teknik direktör arayışında ilk akla gelen isim olan Yılmaz Vural, Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği büyük ilgiye bir mesajla cevap verdi.